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    Leyla Abdullayeva ilə Bricit Makron arasında müzakirələr baş tutub

    Xarici siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 18:06
    Leyla Abdullayeva ilə Bricit Makron arasında müzakirələr baş tutub

    Fransada xanım səfirlər üçün nahar təşkil olunub və ölkənin birinci xanımı Bricit Makronun qatıldığı tədbirdə Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Leyla Abdullayeva da iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, L. Abdullayeva bununla bağlı "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "Qadın səfirlərin Fransanın birinci xanımı ilə naharı.

    Mühüm mövzular barədə səmimi müzakirələr: qadınlar, uşaqlar, təhsil, səhiyyə və daha çoxu", - o yazıb.

    Azərbaycanın Fransadakı səfiri bu görüşə görə təşəkkür edib.

    Leyla Abdullayeva Bricit Makron
    Лейла Абдуллаева и Брижит Макрон обсудили вопросы защиты женщин и детей
    Leyla Abdullayeva meets Brigitte Macron at women ambassadors' lunch
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