Немецкий турист: В Баку я видел монумент в память о погибших в Карабахе и многочисленные могилы

Немецкий турист Свен Хаусен остановился, чтобы узнать подробнее об акции, которую Общественное объединение "Семьи пропавших без вести Карабаха" проводит в Брюсселе.

Как отметил Свен Хаусен в беседе с европейским бюро Report, в этом году он провел неделю в Баку.

По его словам, он обратил внимание на акцию в Брюсселе, заметив флаги Азербайджана, и остановился, чтобы узнать о ее цели.

"Я думаю, это интересно. И, полагаю, трагично", - сказал он.

По словам туриста, во время пребывания в Баку он видел монумент в память о погибших в Карабахе и расположенные поблизости многочисленные могилы.

Узнав, что акция посвящена более чем 4 тысячам азербайджанцев, пропавших без вести и чья судьба остается неизвестной, Хаусен отметил, что их семьи по-прежнему ждут вестей о своих близких.

В беседе также была затронута трагедия в Сребренице, о которой знал немецкий турист. "Люди до сих пор ждут хоть каких-то сведений о своих близких", - подчеркнул он.