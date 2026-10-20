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    Немецкий турист: В Баку я видел монумент в память о погибших в Карабахе и многочисленные могилы

    Карабах
    • 20 октября, 2026
    • 18:53
    Немецкий турист: В Баку я видел монумент в память о погибших в Карабахе и многочисленные могилы

    Немецкий турист Свен Хаусен остановился, чтобы узнать подробнее об акции, которую Общественное объединение "Семьи пропавших без вести Карабаха" проводит в Брюсселе.

    Как отметил Свен Хаусен в беседе с европейским бюро Report, в этом году он провел неделю в Баку.

    По его словам, он обратил внимание на акцию в Брюсселе, заметив флаги Азербайджана, и остановился, чтобы узнать о ее цели.

    "Я думаю, это интересно. И, полагаю, трагично", - сказал он.

    По словам туриста, во время пребывания в Баку он видел монумент в память о погибших в Карабахе и расположенные поблизости многочисленные могилы.

    Узнав, что акция посвящена более чем 4 тысячам азербайджанцев, пропавших без вести и чья судьба остается неизвестной, Хаусен отметил, что их семьи по-прежнему ждут вестей о своих близких.

    В беседе также была затронута трагедия в Сребренице, о которой знал немецкий турист. "Люди до сих пор ждут хоть каких-то сведений о своих близких", - подчеркнул он.

    Свен Хаусен Карабах Брюссель Пропавшие без вести
    Alman turist: Bakıda Qarabağda həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış abidəni və çoxsaylı məzarları gördüm
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