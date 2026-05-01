ТЮРКПА поддержала решение Милли Меджлиса о разрыве сотрудничества с Европарламентом
- 01 мая, 2026
- 19:25
Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) поддержала решение Милли Меджлиса Азербайджана о прекращении сотрудничества с Европейским парламентом.
Как сообщает Report, соответствующее заявление опубликовано от имени генсека организации Рамиля Гасана.
В документе подчеркивается, что данное решение стало результатом предвзятой и необоснованной позиции Европейского парламента по отношению к Азербайджану, которая сохраняется на протяжении длительного периода.
"За последние шесть лет Европейский парламент демонстрировал враждебный подход к Азербайджану и принял более 10 политически мотивированных документов, включая последнюю резолюцию от 30 апреля 2026 года", - говорится в заявлении.
В ТЮРКПА подчеркнули, что парламентские ассамблеи должны выступать платформой для конструктивного диалога и добросовестного сотрудничества, в том числе с парламентами стран, не являющихся членами соответствующих структур.