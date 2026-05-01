    ТЮРКПА поддержала решение Милли Меджлиса о разрыве сотрудничества с Европарламентом

    Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) поддержала решение Милли Меджлиса Азербайджана о прекращении сотрудничества с Европейским парламентом.

    Как сообщает Report, соответствующее заявление опубликовано от имени генсека организации Рамиля Гасана.

    В документе подчеркивается, что данное решение стало результатом предвзятой и необоснованной позиции Европейского парламента по отношению к Азербайджану, которая сохраняется на протяжении длительного периода.

    "За последние шесть лет Европейский парламент демонстрировал враждебный подход к Азербайджану и принял более 10 политически мотивированных документов, включая последнюю резолюцию от 30 апреля 2026 года", - говорится в заявлении.

    В ТЮРКПА подчеркнули, что парламентские ассамблеи должны выступать платформой для конструктивного диалога и добросовестного сотрудничества, в том числе с парламентами стран, не являющихся членами соответствующих структур.

    Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) Милли Меджлис Европарламент
    TÜRKPA Milli Məclisin Avropa Parlamenti ilə əməkdaşlığı dayandırmaq qərarını dəstəkləyib

    Последние новости

    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    23:08

    Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    22:59

    Джейхун Мамедов: Положения, отраженные в резолюции Европарламента, совершенно абсурдны

    Внутренняя политика
    22:44

    Арагчи обсудил с Лавровым переговоры между США и Ираном

    В регионе
    22:40

    Трамп отказался запрашивать у Конгресса продление военной операции против Ирана

    Другие страны
    22:30

    Рауль Кастро принял участие в первомайском шествии на фоне обострения отношений Кубы и США

    Другие страны
    Лента новостей