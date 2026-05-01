В Сумгайыте полиция задержала мужчину, проявившего неуважение к Государственному флагу
- 01 мая, 2026
- 19:15
В Сумгайыте сотрудники полиции задержали человека, проявившего неуважение к Государственному флагу.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
Сообщается, что в отношении задержанного, 27-летнего Алима Гасымзаде, с учетом состояния его психического здоровья были приняты меры юридической ответственности.
