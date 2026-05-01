Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Трамп о переговорах с Ираном: Меня это не устраивает

    Трамп о переговорах с Ираном: Меня это не устраивает

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен последним предложением Ирана по урегулированию конфликта и усомнился в способности Тегерана прийти к соглашению.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.

    "Они хотят заключить сделку, - отметил Трамп. - Но меня это не устраивает", - заявил он, комментируя последние предложения со стороны Иран.

    При этом президент США не уточнил, какие именно положения документа вызывают у него возражения, однако выразил сомнение в том, что иранские власти в принципе способны согласиться на окончательное урегулирование.

    "Они добились определенного прогресса, но я не уверен, что они когда-либо придут к результату", - сказал он, добавив, что в руководстве Ирана наблюдается "серьезный разлад".

    По словам Трампа, иранская власть "раздроблена" и состоит из нескольких конкурирующих групп: "Это две-три группы, возможно четыре, и это очень разобщенное руководство. При этом все хотят заключить сделку, но у них полный беспорядок".

    ABŞ Prezidenti İranla danışıqlar barədə: Məni qane etmir
    Trump says 'Iran wants to make a deal, but I'm not satisfied with it'

