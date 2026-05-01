Трамп о переговорах с Ираном: Меня это не устраивает

Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен последним предложением Ирана по урегулированию конфликта и усомнился в способности Тегерана прийти к соглашению.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.

"Они хотят заключить сделку, - отметил Трамп. - Но меня это не устраивает", - заявил он, комментируя последние предложения со стороны Иран.

При этом президент США не уточнил, какие именно положения документа вызывают у него возражения, однако выразил сомнение в том, что иранские власти в принципе способны согласиться на окончательное урегулирование.

"Они добились определенного прогресса, но я не уверен, что они когда-либо придут к результату", - сказал он, добавив, что в руководстве Ирана наблюдается "серьезный разлад".

По словам Трампа, иранская власть "раздроблена" и состоит из нескольких конкурирующих групп: "Это две-три группы, возможно четыре, и это очень разобщенное руководство. При этом все хотят заключить сделку, но у них полный беспорядок".