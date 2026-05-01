TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

TƏBİB сообщил о текущем состоянии лиц, пострадавших в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Агдамском районе.

Как сообщили Report в ведомстве, в связи с ДТП, произошедшим в Агдамском районе, 1 мая 2026 года примерно в 20:10 четверо пострадавших - трое мужчин и одна женщина - были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы.

Отмечается, что пациентам, получившим различные телесные повреждения, была оказана необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время их лечение продолжается в соответствующих отделениях. Состояние трех человек оценивается как средней тяжести, состояние одного пострадавшего - как стабильное", - говорится в сообщении.

21:39

Стали известны личности погибших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Агдаме.

Как сообщили Карабахскому бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей погибли житель села Колатаг Агдеринского района, 1966 года рождения Сурхай Шамиль оглу Керимов, а также Джасарат Гаджиев.

19:52

В Агдаме произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли и 4 получили ранения.

Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла на дороге Ханкенди - Агдам, в районе села Хыдырлы.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся со встречным автомобилем марки Opel. В результате 2 человека погибли, 4 получили тяжелые ранения.

По факту проводится расследование.