    Bentley Baku представил новые работы Рашада Мехдиева

    Kультурная политика
    • 01 мая, 2026
    • 21:36
    Bentley Baku представил новые работы Рашада Мехдиева

    Представив персональную выставку Рашада Мехдиева под символическим названием Art in Motion, Bentley Baku превратился в пространство, где встречаются высокое искусство и глубокая философия.

    Как сообщает Report, выставку посетили вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

    Эта выставка является исследованием тонкой границы между моментом статического раздумья и непрерывным потоком внутренней трансформации человека. В центре внимания автора стоит мир метаморфоз; здесь мысли и мечты героев обретают физическую форму, выступая продолжением человеческой сущности и символизируя богатство внутреннего мира, не знающего границ.

    Высокий интерес к экспозиции наглядно продемонстрировал ценность творчества Рашада Мехдиева на фоне современной азербайджанской культуры.

    Art in Motion сочетает в себе природную эстетику с глубоким символизмом. Здесь каждое произведение и каждая форма представлены как портал в реальность, где фантазия становится единственным истинным критерием жизни. Синтез живописного мастерства автора со скульптурным видением превращает выставку в единую живую инсталляцию, отражая торжество красоты и творческой мысли в современном Азербайджане.

    Рашад Мехдиев Фонд Гейдара Алиева Лейла Алиева Арзу Алиева Алена Алиева
    Rəşad Mehdiyevin yeni əsərləri təqdim edilib

    Последние новости

    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    23:08

    Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    22:59

    Джейхун Мамедов: Положения, отраженные в резолюции Европарламента, совершенно абсурдны

    Внутренняя политика
    22:44

    Арагчи обсудил с Лавровым переговоры между США и Ираном

    В регионе
    22:40

    Трамп отказался запрашивать у Конгресса продление военной операции против Ирана

    Другие страны
    22:30

    Рауль Кастро принял участие в первомайском шествии на фоне обострения отношений Кубы и США

    Другие страны
    Лента новостей