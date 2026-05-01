    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    • 01 мая, 2026
    • 22:07
    Азербайджанские НПО написали открытое письмо направляющимся в Армению европейским лидерам

    Азербайджанские неправительственные организации направили открытое письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Антониу Коште, главам государств и правительств, участвующим в 8-м Саммите Европейского политического сообщества и саммите Европейский Союз-Армения.

    Report представляет текст письма:

    "Уважаемая г-жа Урсула фон дер Ляйен,

    Уважаемый г-н Антониу Кошта,

    Уважаемые главы государств и правительств, принимающие участие в 8-м Саммите Европейского политического сообщества и саммите Европейский Союз-Армения!

    Южный Кавказ переживает масштабную трансформацию после Вашингтонского саммита прошлым летом. Азербайджан и Армения продвигаются к устойчивому миру.

    По мере углубления связей Европы с Южным Кавказом мы, нижеподписавшиеся представители гражданского общества и правозащитных организаций Азербайджана, призываем вас поддержать процесс мира и нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также обратить внимание на такие гуманитарные проблемы, с которыми столкнулся Азербайджан, как вопрос без вести пропавших лиц и минная угроза.

    На данный момент со времен Первой Карабахской войны пропавшими без вести числятся примерно 4000 граждан Азербайджана, в том числе 71 ребенок, 287 женщин и 319 пожилых людей. Существуют веские доказательства того, что эти люди были подвергнуты пыткам и убиты, что является военным преступлением.

    Уже более 30 лет Армения не предоставляет информацию о судьбе этих лиц и местонахождении массовых захоронений. Боль и страдания семей этих 4 тыс. пропавших без вести - это гуманитарная трагедия, оставшаяся без должного внимания со стороны международного сообщества.

    После освобождения территорий Азербайджана от оккупации в 2020 году было обнаружено 32 массовых захоронения. На основании останков, найденных в этих захоронениях, были идентифицированы и похоронены 91 человек. Похороны этих людей стали для их семей местом долгожданного утешения.

    Некоторые армянские полевые командиры заявляли, что владеют информацией о местах массовых захоронений азербайджанцев, убитых во время Первой Карабахской войны. Мы призываем вас и всех участников оказать давление на Армению, чтобы допросить этих лиц и предоставить Азербайджану сведения о местах массовых захоронений.

    Другой важной гуманитарной проблемой является загрязнение минами освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Отказ Армении предоставить полные и точные карты минных полей привел к гибели и ранению более 400 человек с момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году. Эта "скрытая война" замедляет работы по реконструкции в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана и препятствует безопасному и достойному возвращению в свои дома сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев.

    Учитывая вышеизложенное, приглашаем вас побудить Армению раскрыть информацию о пропавших без вести азербайджанцах и предоставить точные карты минных полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Решение этих вопросов может стать практическим шагом со стороны Армении в контексте построения доверия.

    Хотелось бы верить, что во время вашего предстоящего визита в Армению вы продемонстрируете коллективную решительность Европы для решения этих гуманитарных проблем, оказывающих серьезное влияние на Азербайджан.

    Подписи:

    1. Рамиль Искендерли - председатель правления Национального форума НПО Азербайджана

    2. Кенюль Бехбудова - председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе"

    3. Амир Алиев - председатель Общественного объединения "Центр поощрения прав человека"

    4. Новелла Джафарова - председатель Общественного объединения "Общество защиты прав женщин Азербайджана имени Д. Алиевой"

    5. Саадат Бананъярлы - председатель Общественного объединения "Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека"

    6. Хафиз Сафиханов - председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин"

    7. Рей Гасымов - председатель Общественного объединения "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане"

    8. Алимамед Нуриев - руководитель Фонда конституционных исследований

    9. Саида Годжаманлы - председатель Общественного объединения "Защита прав человека и законности"

    10. Ирада Рзазаде - председатель Общественного объединения "Во имя социального благосостояния граждан"

    11. Огуз Мамедов - председатель Общественного объединения "Занги - Изучение исторического наследия"

    12. Фуад Мамедов - председатель президиума Ассоциации культуры Азербайджана "Симург"

    13. Заур Ибрагимли - председатель Общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Приоритет"

    14. Хатира Валиева - член правления Национального форума НПО Азербайджана

    15. Эльшад Эйвазов - председатель Общественного объединения "Независимые журналисты"

    16. Севиндж Ализаде - председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар"

    17. Умуд Рагимоглу - председатель Международного фонда евразийской прессы

    18. Заур Мамедов - председатель Общественного объединения "Бакинский клуб политологов"

    19. Аяз Мирзоев - председатель Общественного объединения "Азербайджанская сеть журналистов"

    20. Гаджи Абдулла - председатель Общественного объединения обществ "Зангезур"

    21. Фариз Халили - председатель Общественного объединения помощи изучению культурного наследия "Мирас"

    22. Лала Сардарлы - председатель Общественного объединения "Помощь в сохранении и пропаганде образцов прикладного искусства"

    23. Шахла Нагиева - председатель Общественного объединения культурных связей "Неугасимый Факел"

    24. Тунзала Абдуллалимова - председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Во имя Родины"

    25. Фарида Миришова - председатель Общественного объединения развития и поддержки культуры İz

    26. Джейран Гасанова - председатель Общественного объединения "Поддержка матерям шехидов"

    27. Халид Казымов - председатель Общественного объединения "Региональный центр по правам человека и медиа"

    28. Керамет Исмаилов - председатель Общественного объединения "Центр экономического и социального развития"

    29. Фикрет Юсифов - председатель Общественного объединения международных экономических исследований Ekonomiks

    30. Агиль Джамал - председатель Общественного объединения "Общие ценности"

    31. Шалала Гасанова - председатель Общественного объединения "Поддержка развитию связей с общественностью"

    32. Варис Йолчиев - генеральный директор Азербайджанского литературного фонда

    33. Хатаи Алескеров - председатель Общественного объединения "Очаг Деде Алескера"

    34. Дильгам Ахмед - председатель Общественного объединения "Центр исследования национального наследия "Чапар"

    35. Джасарат Гусейнзаде - председатель Общественного объединения "Поддержка информационных и социальных инициатив".

    Azərbaycan QHT-ləri Ermənistana gedən Avropa liderlərinə açıq məktub yazıb
    Azerbaijani NGOs send open letter to European leaders participating in 8th European Political Community Summit and EU-Armenia Summit

