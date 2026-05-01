Трамп отказался запрашивать у Конгресса продление военной операции против Ирана

    Другие страны
    • 01 мая, 2026
    • 22:40
    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен обращаться к Конгрессу за разрешением на продолжение военной операции против Ирана после истечения 60-дневного срока, предусмотренного Законом о военных полномочиях.

    Как передает Report, американский лидер заявил журналистам у Белого дома, что считает соответствующее требование неконституционным. По его словам, аналогичной позиции придерживались и многие его предшественники, которые, как утверждает Трамп, также выходили за рамки установленного законом срока.

    Закон о военных полномочиях, принятый в США в 1973 году, позволяет президенту использовать вооруженные силы за пределами страны без одобрения Конгресса в течение 60 дней. В случае с операцией против Ирана этот срок истекает 1 мая.

    Ранее издание Time сообщало, что демократы в Конгрессе рассматривают возможность подачи иска против Трампа, если он продолжит военные действия против Ирана без согласия законодателей.

    До этого Палата представителей не поддержала резолюцию, обязывающую администрацию воздержаться от применения вооруженных сил против Ирана без санкции Конгресса. Сенат также отказался ограничить полномочия президента по данному вопросу.

    После ударов США по Тегерану ряд демократов подверг действия администрации резкой критике, заявив о риске дальнейшей эскалации и возможном нарушении конституционных норм.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Конгресс США
    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Последние новости

    23:37

    Другие страны
    23:21

    Происшествия
    23:18

    Другие страны
    23:12

    Другие страны
    23:08

    Инфраструктура
    22:59

    Внутренняя политика
    22:44

    В регионе
    22:40

    Другие страны
    22:30

    Другие страны
    Лента новостей