Сикорский: Польшей по-прежнему управляет избранное парламентом коалиционное правительство

Польша остается под управлением коалиционного правительства, сформированного по итогам парламентских выборов.

Как передает Report, об этом он написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X.

"События, произошедшие прошлой ночью в Конституционном трибунале в Варшаве, нельзя назвать элегантными, однако альтернативой было бы согласие на неконституционное превращение Польши в президентскую республику. Польшей по-прежнему управляет коалиционное правительство, избранное парламентом", - написал Сикорский.

Отметим, что вечером 30 октября у здания Конституционного трибунала в Варшаве собрались протестующие, некоторые из которых пытались проникнуть внутрь. Поводом стал конфликт вокруг руководства суда: на его сайте появилось сообщение об отстранении председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоше Соханьского. На фоне произошедшего президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву.

В ночь на 31 октября он прибыл к трибуналу и вошел в здание, несмотря на попытки полиции помешать ему. Президент охарактеризовал ситуацию как насильственный захват конституционного органа власти, созвал экстренные консультации с парламентскими силами и потребовал вернуть конституционный порядок.