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    Сикорский: Польшей по-прежнему управляет избранное парламентом коалиционное правительство

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 14:40
    Сикорский: Польшей по-прежнему управляет избранное парламентом коалиционное правительство

    Польша остается под управлением коалиционного правительства, сформированного по итогам парламентских выборов.

    Как передает Report, об этом он написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X.

    "События, произошедшие прошлой ночью в Конституционном трибунале в Варшаве, нельзя назвать элегантными, однако альтернативой было бы согласие на неконституционное превращение Польши в президентскую республику. Польшей по-прежнему управляет коалиционное правительство, избранное парламентом", - написал Сикорский.

    Отметим, что вечером 30 октября у здания Конституционного трибунала в Варшаве собрались протестующие, некоторые из которых пытались проникнуть внутрь. Поводом стал конфликт вокруг руководства суда: на его сайте появилось сообщение об отстранении председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоше Соханьского. На фоне произошедшего президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву.

    В ночь на 31 октября он прибыл к трибуналу и вошел в здание, несмотря на попытки полиции помешать ему. Президент охарактеризовал ситуацию как насильственный захват конституционного органа власти, созвал экстренные консультации с парламентскими силами и потребовал вернуть конституционный порядок.

    Радослав Сикорский Кароль Навроцкий Политический кризис Верховный суд Польша
    Sikorski: Polşanı əvvəlki kimi parlamentin seçdiyi koalisiya hökuməti idarə edir
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