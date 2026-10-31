Сикорский: Польшей по-прежнему управляет избранное парламентом коалиционное правительство
- 31 октября, 2026
- 14:40
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Польша остается под управлением коалиционного правительства, сформированного по итогам парламентских выборов.
Как передает Report, об этом он написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X.
"События, произошедшие прошлой ночью в Конституционном трибунале в Варшаве, нельзя назвать элегантными, однако альтернативой было бы согласие на неконституционное превращение Польши в президентскую республику. Польшей по-прежнему управляет коалиционное правительство, избранное парламентом", - написал Сикорский.
Отметим, что вечером 30 октября у здания Конституционного трибунала в Варшаве собрались протестующие, некоторые из которых пытались проникнуть внутрь. Поводом стал конфликт вокруг руководства суда: на его сайте появилось сообщение об отстранении председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоше Соханьского. На фоне произошедшего президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву.
В ночь на 31 октября он прибыл к трибуналу и вошел в здание, несмотря на попытки полиции помешать ему. Президент охарактеризовал ситуацию как насильственный захват конституционного органа власти, созвал экстренные консультации с парламентскими силами и потребовал вернуть конституционный порядок.