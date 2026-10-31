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    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов (январь-сентябрь, 2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 14:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов (январь-сентябрь, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов за январь-сентябрь этого года:

    Банки

    Непроцентных доходы банка

    (в млн манатах)

    Годовая динамика

    непроцентных д

    оходов банка

    1

    Kapital Bank

    523,825

    13,0%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    425,374

    30,3%

    3

    PASHA Bank

    176,158

    -12,2%

    4

    Unibank

    109,879

    17,3%

    5

    Azer-Turk Bank

    37,175

    33,2%

    6

    Bank Respublika

    36,523

    20,9%

    7

    Rabitabank

    35,614

    1,9%

    8

    Xalq Bank

    31,492

    -20,9%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    24,348

    15,7%

    10

    Turan Bank

    22,307

    29,5%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    20,514

    8,5%

    12

    Bank of Baku

    18,283

    20,9%

    13

    Express Bank

    14,572

    1,2%

    14

    Premium Bank

    14,347

    21,7%

    15

    Access Bank

    12,714

    -4,1%

    16

    Azerbaijan Industry Bank

    12,679

    8,5%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    10,175

    -10,7%

    18

    AFB Bank

    10,065

    46,5%

    19

    Yelo Bank

    6,980

    -41,7%

    20

    Bank Eurasia

    2,568

    15,2%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    (0,024)

    -
    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
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