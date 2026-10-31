Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
- 31 oktyabr, 2026
- 14:20
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın qeyri-faiz gəlirləri
(milyon manatla)
|
Bankın qeyri-faiz gəlirlərinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
523,825
|
13,0%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
425,374
|
30,3%
|
3
|
PASHA Bank
|
176,158
|
-12,2%
|
4
|
Unibank
|
109,879
|
17,3%
|
5
|
Azer-Turk Bank
|
37,175
|
33,2%
|
6
|
Bank Respublika
|
36,523
|
20,9%
|
7
|
Rabitabank
|
35,614
|
1,9%
|
8
|
Xalq Bank
|
31,492
|
-20,9%
|
9
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
24,348
|
15,7%
|
10
|
Turan Bank
|
22,307
|
29,5%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
20,514
|
8,5%
|
12
|
Bank of Baku
|
18,283
|
20,9%
|
13
|
Express Bank
|
14,572
|
1,2%
|
14
|
Premium Bank
|
14,347
|
21,7%
|
15
|
Access Bank
|
12,714
|
-4,1%
|
16
|
Azerbaijan Industry Bank
|
12,679
|
8,5%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
10,175
|
-10,7%
|
18
|
AFB Bank
|
10,065
|
46,5%
|
19
|
Yelo Bank
|
6,980
|
-41,7%
|
20
|
Bank Eurasia
|
2,568
|
15,2%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
(0,024)
|
-