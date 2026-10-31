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    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (январь-сентябрь, 2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 14:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (январь-сентябрь, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов за январь-сентябрь этого года:

    Банки

    Операционные расходы

    банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    операционных расходов

    банков

    1

    Kapital Bank

    976,915

    1,4%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    819,996

    13,4%

    3

    PASHA Bank

    423,462

    3,9%

    4

    Unibank

    274,061

    19,0%

    5

    Bank Respublika

    209,758

    10,8%

    6

    Access Bank

    165,209

    13,4%

    7

    Xalq Bank

    151,111

    4,4%

    8

    Bank of Baku

    146,050

    28,5%

    9

    Rabitabank

    129,176

    13,5%

    10

    Yelo Bank

    127,920

    13,8%

    11

    Azer-Turk Bank

    118,545

    10,0%

    12

    Turan Bank

    85,022

    19,9%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    66,960

    45,7%

    14

    Express Bank

    66,246

    10,9%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    57,391

    30,8%

    16

    AFB Bank

    45,722

    98,2%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    41,254

    23,6%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    34,251

    5,2%

    19

    Premium Bank

    30,829

    4,7%

    20

    Bank Eurasia

    11,524

    27,0%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    1,468

    8,4%
    Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
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