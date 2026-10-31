Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (январь-сентябрь, 2026)
- 31 октября, 2026
- 14:40
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Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов за январь-сентябрь этого года:
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№
|
Банки
|
Операционные расходы
банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
операционных расходов
банков
|
1
|
Kapital Bank
|
976,915
|
1,4%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
819,996
|
13,4%
|
3
|
PASHA Bank
|
423,462
|
3,9%
|
4
|
Unibank
|
274,061
|
19,0%
|
5
|
Bank Respublika
|
209,758
|
10,8%
|
6
|
Access Bank
|
165,209
|
13,4%
|
7
|
Xalq Bank
|
151,111
|
4,4%
|
8
|
Bank of Baku
|
146,050
|
28,5%
|
9
|
Rabitabank
|
129,176
|
13,5%
|
10
|
Yelo Bank
|
127,920
|
13,8%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
118,545
|
10,0%
|
12
|
Turan Bank
|
85,022
|
19,9%
|
13
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
66,960
|
45,7%
|
14
|
Express Bank
|
66,246
|
10,9%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
57,391
|
30,8%
|
16
|
AFB Bank
|
45,722
|
98,2%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
41,254
|
23,6%
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
34,251
|
5,2%
|
19
|
Premium Bank
|
30,829
|
4,7%
|
20
|
Bank Eurasia
|
11,524
|
27,0%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
1,468
|
8,4%