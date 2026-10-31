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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Джанни Инфантино: Чемпионат мира U-15 в Баку - самый успешный проект FIFA за 120 лет

    Футбол
    • 31 октября, 2026
    • 14:38
    Джанни Инфантино: Чемпионат мира U-15 в Баку - самый успешный проект FIFA за 120 лет

    Проведенный в Баку чемпионат мира и фестиваль среди 15-летних футболистов стал самым успешным проектом Международной федерации футбола (FIFA) за последние 120 лет.

    Как передает Report, об этом заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

    Глава мирового футбола подчеркнул уникальный масштаб турнира, собравшего участников со всего земного шара.

    "Все 189 ассоциаций-членов FIFA , участвующих в этом событии, получили незабываемый опыт. Футбол доступен каждому: любой талант должен иметь возможность сыграть на чемпионате мира независимо от того, богатая страна или бедная, большая или маленькая. Каждый заслуживает этого шанса", - заявил Инфантино.

    Президент FIFA также отметил особую атмосферу единения в атлетической деревне, где разместились молодые спортсмены:

    "Они находили общий язык даже без знания иностранных языков. Все юные футболисты жили в одном городке, я сам посетил его и общался с ребятами. 14–15-летние подростки излучали радость и позитив. Этот опыт останется с ними на всю жизнь. С точки зрения FIFA, это лучшая инициатива, реализованная нашей организацией за последние 120 лет".

    Победителем турнира FIFA U-15 в Баку стала сборная Испании, обыгравшая в финальном матче команду Чехии со счетом 3:0.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Джанни Инфантино
    Canni İnfantino: "Bakıdakı U-15 dünya çempionatı və festivalı FIFA-nın ən uğurlu layihəsidir"
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