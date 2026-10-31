İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Canni İnfantino: "Bakıdakı U-15 dünya çempionatı və festivalı FIFA-nın ən uğurlu layihəsidir"

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2026
    • 14:13
    Canni İnfantino: Bakıdakı U-15 dünya çempionatı və festivalı FIFA-nın ən uğurlu layihəsidir

    Bakıda keçirilən U-15 dünya çempionatı və festivalı son 120 ildə həyata keçirilən ən uğurlu layihədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Canni İnfantino prezidenti olduğu FIFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O, 189 ölkənin qatıldığı turnirin unudulmaz təcrübə olduğunu bildirib:

    "Bütün 211 ölkə dəvət olunmuşdu, onlardan 189-u Bakıya gələrək yarışda iştirak etmək qərarına gəldi. Onların hamısı unudulmaz anlar yaşadılar. Futbol hər kəs üçündür. Bütün istedadlar dünya çempionatında oynaya bilməlidir. Ölkənin böyük və ya kiçik, varlı və ya kasıb, uzaq və ya yaxın olması vacib deyil. Hər kəs bu şansa layiqdir".

    Ali futbol qurumunun rəhbəri komandaların eyni şəhərcikdə məskunlaşdığını vurğulayıb:

    "Dil bilmədən də ünsiyyət qurdular. Bütün iştirakçılar eyni şəhərcikdə qalırdılar. Mən də orada idim və onlarla həmsöhbət oldum. 14-15 yaşlı oğlanlar ətrafına sevinc və sevgi paylayırdılar. Bu təcrübəni bütün həyatları boyu özləri ilə daşıyacaqlar. FIFA nöqteyi-nəzərindən son dərəcə xoşbəxtəm. Düşünürəm ki, bu, son 120 ildə FIFA-nın gördüyü ən yaxşı işdir".

    Qeyd edək ki, Bakıda təşkil olunan FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının finalında İspaniya Çexiyanı 3:0 hesabı ilə üstələyərək turnirin qalibi olub.

    Canni İnfantino FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    14:23
    Azərbaycan xalça və xalça məmulatlarının istehsalını 61 dəfə artırıb
    Sənaye
    14:20
    Foto
    Daşkənddə Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd edilib
    Xarici siyasət
    14:20
    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
    Maliyyə
    14:16
    İran ABŞ-nin Keşm adası yaxınlığında iki balıqçı gəmisinə hücum etdiyini bildirib
    Digər ölkələr
    14:13
    Canni İnfantino: "Bakıdakı U-15 dünya çempionatı və festivalı FIFA-nın ən uğurlu layihəsidir"
    Futbol
    14:13
    Nilufər Atayeva: Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri Türk dünyası üçün yeni imkanlar yaradacaq
    Xarici siyasət
    14:00
    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
    Maliyyə
    13:43
    Deputat: Azərbaycançılıq bizim üçün yalnız şüar deyil
    Daxili siyasət
    13:42
    "Aston Villa" klubu Ceymi Karragerə qarşı məhkəmə iddiası qaldıracaq
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti