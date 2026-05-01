Рауль Кастро принял участие в первомайском шествии на фоне обострения отношений Кубы и США

Бывший руководитель Кубы Рауль Кастро принял участие в первомайском шествии в Гаване на фоне резкого обострения отношений между Кубой и США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, 94-летний Кастро вместе с тысячами граждан прошел по набережной кубинской столицы, маршрут шествия также пролегал недалеко от здания посольства США.

Отмечается, что напряженность между Вашингтоном и Гаваной в последние месяцы приблизилась к одному из самых высоких уровней за последние годы. США неоднократно заявляли о возможности применения военной силы против Кубы, а с января ввели нефтяную блокаду, что вынудило кубинские власти ограничить предоставление ряда жизненно важных услуг. На этом фоне ООН предупредила о риске гуманитарного кризиса.

В день проведения первомайских мероприятий представители Белого дома сообщили Reuters, что президент США Дональд Трамп расширяет санкции против кубинского правительства. Новые меры, по данным агентства, будут направлены против лиц, структур и связанных с ними организаций, поддерживающих аппарат безопасности Кубы.

Во время церемонии Раулю Кастро была передана книга с более чем 6 млн подписей кубинцев. По заявлению кубинских властей, эти подписи отражают готовность населения защищать страну в случае прямой военной угрозы со стороны США.