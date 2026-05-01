    Депутат ММ: Предвзятая резолюция Европарламента против Азербайджана вызывает лишь смех

    Депутат ММ: Предвзятая резолюция Европарламента против Азербайджана вызывает лишь смех

    Очередная предвзятая резолюция против нашей страны, принятая так называемым Европейским парламентом - структурой, где демократические ценности давно потерпели крах, где глубоко укоренились коррупция и взяточничество, где действуют лоббистские группы и различные круги влияния, а также заседает группа "парламентариев", не осознающих собственной ответственности, - вызывает у каждого из нас лишь смех. Эта необоснованная, полная обвинений и предвзятости резолюция является всего лишь ничего не значащим клочком бумаги.

    Об этом в заявлении Report сказала депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова.

    По ее словам, утверждения, выдвинутые в этом "документе" относительно возвращения армянских жителей в Карабахский регион, полностью лишены оснований:

    "Подобные подходы не только искажают суть процессов, происходящих в регионе, но и представляют собой попытку вмешательства в суверенные права Азербайджана и его внутренние дела. В 2023 году азербайджанское государство в соответствии с нашей Конституцией выдвинуло план реинтеграции жителей армянского происхождения, проживавших в Карабахе. Однако, несмотря на это, армянские жители покинули регион на добровольной основе. Отрицать этот факт или представлять его в ином свете - это проявление недобросовестности.

    Возникает вопрос: почему Европейский парламент в течение 30 лет сохранял равнодушие к оккупации наших земель Арменией, к разрушению сотен наших городов и сел, исторических, религиозных и культурных памятников, к этнической чистке, к систематическому игнорированию прав более чем миллиона беженцев и вынужденных переселенцев? Считаю, что именно этот вопрос раскрывает их истинную сущность. Европейский парламент, где демократические ценности потерпели крах, где глубоко укоренились коррупция и взяточничество, где обслуживаются лоббистские группы и различные круги влияния, не имеет ни юридического, ни морального права выдвигать претензии к Азербайджану и принимать подобные "резолюции"".

    С. Салманова отметила, что содержащиеся в этой бумаге призывы к освобождению лиц армянского происхождения, представленных как "военнопленные", с правовой точки зрения неприемлемы:

    "Лица, в отношении которых вынесены судебные приговоры, совершили ряд тяжких преступлений, включая терроризм, диверсии и военные преступления. В то же время азербайджанская сторона, проявив гуманизм, передала некоторых лиц Армении в целях укрепления мирной атмосферы. Это является показателем приверженности нашей страны мирной повестке и политики, направленной на восстановление доверия в регионе. Одним словом, предвзятая резолюция Европейского парламента преследует цель создать препятствия для процесса мирной повестки. Мы расцениваем эти клочки бумаги как попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны и решительно отвергаем их".

    Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi qərəzli qətnamə gülünc doğurur – RƏY

    Последние новости

    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    23:08

    Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    22:59

    Джейхун Мамедов: Положения, отраженные в резолюции Европарламента, совершенно абсурдны

    Внутренняя политика
    22:44

    Арагчи обсудил с Лавровым переговоры между США и Ираном

    В регионе
    22:40

    Трамп отказался запрашивать у Конгресса продление военной операции против Ирана

    Другие страны
    22:30

    Рауль Кастро принял участие в первомайском шествии на фоне обострения отношений Кубы и США

    Другие страны
    Лента новостей