    Гянджалиев: Все люди из окружения Окампо являются частью коррупционной системы

    Гянджалиев: Все люди из окружения Окампо являются частью коррупционной системы

    Все лица, находящиеся в окружении Луиса Морено Окампо и подчиняющиеся ему, являются частью коррупционной схемы.

    Об этом в комментарии Report заявил депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

    По его словам, в видеозаписи, распространенной несколько дней назад, Окампо в разговоре со своим сыном фактически открыто признает существование собственной коррупционной сети. Он также говорит о том, что через бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сможет поднять шум в Европе и наладить работу в европейских институтах. Это, отметил депутат, лишь видимая часть коррупционной и взяточнической сети Окампо.

    "Если он упоминает имя такого известного дипломата, как Жозеп Боррель, это свидетельствует о том, что вокруг Окампо существует целая группа подчиненных ему лиц, и все они являются частью коррупционной системы. Когда речь идет об Окампо, давно известно, что он является пособником армян и работает на армянское лобби", - сказал Турал Гянджалиев.

    Депутат также подчеркнул, что армяне, пытающиеся поддерживать Окампо, утверждают, будто в отношении него существует "предвзятый подход", однако реальность совершенно иная.

    "Например, в 2017 году во Франции под названием "Файлы Окампо" было проведено расследование, в котором участвовали 20 журналистов из 11 стран. По итогам этого расследования французское издание Mediapart опубликовало материалы, разоблачающие Окампо. Выяснилось, что его коррупционная схема действовала не только в европейских институтах, но также в Африке и Латинской Америке. В Латинской Америке он в свое время, прикрываясь местными НПО и лозунгами прав человека и демократии, направлял деятельность против Азербайджана", - отметил он.

    Турал Гянджалиев также заявил, что Окампо в прошлом злоупотреблял служебными полномочиями и получал взятки от известных лиц.

    "Из журналистского расследования стало известно и то, что в период, когда Окампо занимал должность прокурора Международного уголовного суда, он шантажировал лиц в Африке, чьи имена фигурировали в делах о коррупции, и инициировал против них уголовные производства. Однако ни одно из этих дел не доводилось до завершения, и по ним не принимались окончательные решения. Подобный шантаж продолжался долгие годы, и в рамках этой схемы с этих людей получались взятки. Например, против бывшего президента Кении Ухуру Кениаты было возбуждено уголовное дело, однако затем путем шантажа у него также были получены деньги. Кроме того, аналогичная ситуация произошла и с кандидатом в президенты Кот-д"Ивуара Котти Уаром", - добавил депутат.

    Луис Окампо Турал Гянджалиев Жозеп Боррель
