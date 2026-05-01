    Внутренняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 22:24
    Фариз Исмаилзаде: Азербайджан дал адекватный ответ Европарламенту и направил ясный сигнал

    Азербайджан дал адекватный ответ Европейскому парламенту и направил четкий сигнал.

    Об этом в заявлении для Report сказал депутат Милли Меджлиса, член Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Фариз Исмаилзаде.

    Он отметил, что сегодняшнее решение парламента Азербайджана стало вполне адекватной реакцией:

    "Европейский парламент на протяжении многих лет проводил предвзятую политику в отношении Азербайджана. Сосредоточенные там партнеры армянского лобби, а также депутаты, поддерживающие различные антиисламские и антитюркские движения, ведут против Азербайджана необъективную кампанию. Они постоянно угрожают нашей стране, выдвигают против нее обвинения, основанные на надуманных аргументах. Поэтому Азербайджан, воспользовавшись своим суверенным правом, дал адекватный ответ".

    Депутат подчеркнул, что Азербайджан направил Европарламенту достаточно четкий сигнал:

    "Если вы хотите рассматривать двусторонние отношения через призму дружбы и сотрудничества, то эти нападки и обвинения должны быть прекращены. До этого момента все отношения и сотрудничество с Европейским парламентом будут приостановлены".

    Напомним, что Азербайджан приостановил сотрудничество с Европейским парламентом во всех сферах.

    Согласно принятому решению, Милли Меджлис прекращает сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям. Также прекращается участие парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС–Азербайджан.

    Кроме того, в соответствии с уставом Парламентской ассамблеи "Евронест" начинается выполнение процедурных правил по прекращению членства Милли Меджлиса в этой организации. На период проведения данной процедуры делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Парламентской ассамблеи "Евронест".

    Deputat: Azərbaycan Avropa Parlamentinə adekvat cavab verib, aydın mesaj göndərib

