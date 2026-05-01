    Состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Школа"

    • 01 мая, 2026
    • 21:17
    Состоялась презентация художественного фильма Тагиев: Школа

    В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Школа".

    Как сообщает Report, в церемонии приняли участие официальные лица, руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева, деятели культуры и общественности, а также представители СМИ.

    "Тагиев: Школа" - заключительная, четвертая часть фильма, посвященного истории жизни великого мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

    В картине рассказывается о том, как по инициативе Тагиева 7 октября 1901 года в Баку начала работу первая в мусульманском Востоке светская школа для девочек, а также о трудностях и препятствиях, с которыми он столкнулся на этом пути.

    В целом съемки четырехсерийной картины по своему масштабу вошли в историю азербайджанского кинематографа.

    Так, съемочный процесс проходил в 76 различных локациях, а в массовых сценах фильма приняли участие около 2500 представителей творческой сферы.

    Для исторических сцен фильма было подготовлено более 300 декораций.

    Чтобы максимально достоверно передать историческую эпоху, в которой жил Тагиев, была создана специальная костюмерная мастерская, изготовлено большое количество костюмов, аксессуаров, ювелирных изделий и специального реквизита.

    Главный продюсер проекта - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссер-постановщик - Заур Гасымлы, авторы сценария - Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор-постановщик - Владимир Артемьев, художник-постановщик - Сабухи Атабабаев, художник по костюмам - Вюсал Рагим, композитор - Этибар Асадли, режиссер монтажа - Аскер Рагимов.

    В фильме исторические образы воплотил широкий творческий состав, в который вошли народные артисты Парвиз Мамедрзаев, Гурбан Исмаилов, Мамед Сафа, Мехрибан Зеки, заслуженные артисты Расим Джафар, Эльшан Рустамов, Натаван Гаджиева, а также актеры Манаф Дадашов, Ровшан Агаев, Рустам Джабраилов, Вюсал Гаджигадир, Санан Аллаз, Дениз Таджеддин, Фарида Гурбанова, Ровшан Мамедли, Намиг Агаев, Камран Юнис, Нофель Шахлароглу, Исмаил Керимов, Нурлан Мурсалзаде, Юсиф Гасымлы. В проекте также приняли участие профессиональные актеры из России и Беларуси.

    Фильм произведен Бакинским медиа-центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджанской Республики, а также при спонсорской поддержке компаний NEQSOL Holding, Kapital Bank, Bakcell и Norm.

    фильм Тагиев: школа Бакинский медиа центр Арзу Алиева Фонд Гейдара Алиева
    "Tağıyev: Məktəb" bədii filminin təqdimat mərasimi keçirilib

