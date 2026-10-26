Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
Футбол
- 26 октября, 2026
- 19:50
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Сборная Азербайджана завершила групповой этап проходящих в Баку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 на третьем месте, уступив команде Гаити со счетом 0:4.
Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Фамиля Халилова набрала девять очков в группе AF.
Ранее азербайджанские футболисты одержали три победы: над Тимором-Лешти - 6:0, Андоррой - 1:0 и Израилем - 3:1. Еще в одном матче сборная уступила Австралии со счетом 1:3.
В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата запланировано около 1 000 матчей.
Соревнования завершатся 30 октября. Финальный матч состоится в Бакинском кристальном зале.
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