Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе

Сборная Азербайджана завершила групповой этап проходящих в Баку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 на третьем месте, уступив команде Гаити со счетом 0:4.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Фамиля Халилова набрала девять очков в группе AF.

Ранее азербайджанские футболисты одержали три победы: над Тимором-Лешти - 6:0, Андоррой - 1:0 и Израилем - 3:1. Еще в одном матче сборная уступила Австралии со счетом 1:3.

В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата запланировано около 1 000 матчей.

Соревнования завершатся 30 октября. Финальный матч состоится в Бакинском кристальном зале.