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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе

    Футбол
    • 26 октября, 2026
    • 19:50
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе

    Сборная Азербайджана завершила групповой этап проходящих в Баку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 на третьем месте, уступив команде Гаити со счетом 0:4.

    Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Фамиля Халилова набрала девять очков в группе AF.

    Ранее азербайджанские футболисты одержали три победы: над Тимором-Лешти - 6:0, Андоррой - 1:0 и Израилем - 3:1. Еще в одном матче сборная уступила Австралии со счетом 1:3.

    В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата запланировано около 1 000 матчей.

    Соревнования завершатся 30 октября. Финальный матч состоится в Бакинском кристальном зале.

    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
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