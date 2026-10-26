İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2026
    • 19:07
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub

    Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan U-15 dünya çempionatı və festivalında Haiti yığmasına məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, Famil Xəlilovun baş məşqçi olduğu komanda rəqibinə 0:4 hesabı ilə uduzub.

    Xatırladaq ki, U-15 millimiz yer aldığı AF qrupunda daha əvvəl keçirdiyi görüşlərdə Timor-Leste yığmasını 6:0, Andorranı 1:0, İsraili 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Komanda Avstraliya millisinə isə məğlub olub - 1:3.

    Bununla da yığma qrupunu 9 xalla üçüncü pillədə başa vurub.

    Turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

    Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçirilir. Turnirin final görüşü Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.

    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Haiti yığmasına məğlub olub

    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Famil Xəlilov
    Foto
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
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