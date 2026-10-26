Турпоток из Восточной Европы в Азербайджан снизился на 1,1%

Туристический поток из стран Восточной Европы в Азербайджан за январь-август сократился на 1,1% в годовом выражении и составил 71 036 человек.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму Азербайджана, за аналогичный период 2025 года страну посетил 71 841 турист из этого региона.

Из Украины прибыли 25 302 туриста, что на 3,9% больше, чем годом ранее, из Беларуси - 15 004 человека (-16,6%), Польши - 7 643 (+14,9%), Молдовы - 3 217 (+1%), Венгрии - 3 103 (+5,6%), Румынии - 2 725 (+14,4%), Чехии - 2 344 (+0,2%), Литвы - 2 023 (+9,5%), Сербии - 1 603 (+18,9%), Болгарии - 1 439 (-9,7%), Латвии - 1 434 (-7,4%), Словакии - 1 354 (+12,7%), Эстонии - 1 147 (+2,4%), Хорватии - 804 (-29,3%), Словении - 517 (-6,5%), Кипра - 452 (-5,6%), Албании - 288 (+26,3%), Боснии и Герцеговины - 277 (-20,9%), Северной Македонии - 181 (-36%), Черногории - 179 человек (-43,4%).

Всего за восемь месяцев Азербайджан посетили 1,585 млн иностранных граждан. В годовом выражении показатель сократился на 8% - с 1,72 млн человек.

По итогам 2025 года туристический поток из стран Восточной Европы в Азербайджан увеличился на 3,43% и достиг 111 040 человек.