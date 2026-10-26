Bu il Ukrayna Azərbaycana ən çox turist göndərən Şərqi Avropa ölkəsi olub
- 26 oktyabr, 2026
- 18:59
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Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana Şərqi Avropa ölkələrindən 71 036 turist səfər edib ki, bu da 2025-ci ilin analoji dövrünün göstəricisindən (71 841 nəfər) 1,1 % azdır.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyindən məlumat verilib.
Ukraynadan gələn turistlərin sayı 25 302 (illik artım 3,9 %), Belarusdan 15 004 (-16,6 %), Polşadan 7 643 (+14,9 %), Moldovadan 3 217 (+1 %), Macarıstandan 3 103 (+5,6 %), Rumıniyadan 2 725 (+14,4 %), Çexiyadan 2 344 (+0,2 %), Litvadan 2 023 (+9,5 %), Serbiyadan 1 603 (+18,9 %), Bolqarıstandan 1 439 (-9,7 %), Latviyadan 1 434 (-7,4 %), Slovakiyadan 1 354 (+12,7 %), Estoniyadan 1 147 (+2,4 %), Xorvatiyadan 804 (-29,3 %), Sloveniyadan 517 (-6,5 %), Kiprdən 452 (-5,6 %), Albaniyadan 288 (+26,3 %), Bosniya və Herseqovinadan 277 (-20,9 %), Şimali Makedoniyadan 181 (-36 %), Monteneqrodan 179 nəfər (-43,4 %) təşkil edib.
Cari ilin 8 ayı ərzində Azərbaycana 1,585 milyon əcnəbi səfər edib ki, bu da 2025-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 8 % (1,72 milyon) azdır.
2025-ci ildə Şərqi Avropa ölkələrindən Azərbaycana turist axını 3,43 % artaraq 111 040 nəfərə çatıb.