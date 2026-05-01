Обвиняемый во взяточничестве экс-начальник Дома отдыха МО освобожден в зале суда
Происшествия
- 01 мая, 2026
- 15:11
Обвиняемый во взяточничестве экс-начальник Дома отдыха Министерства обороны Азербайджана майор Ильхам Хагвердиев освобожден в зале суда.
Как сообщает Report, решение оглашено на процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева.
В отношении подсудимого применена статья 62 УК АР, ему назначено наказание в виде штрафа.
Отметим, что Хагвердиев был арестован в октябре 2025 года. Он обвинялся по статье 311 (взяточничество) УК АР.
01:14
Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов СШАДругие
00:39
Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценариемДругие страны
00:13
CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем ВостокеВ регионе
23:50
Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языкеДругие страны
23:43
Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с ИраномВ регионе
23:37
Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в ЛиванеДругие страны
23:21
TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
23:18
VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинахДругие страны
23:12