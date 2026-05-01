    Обвиняемый во взяточничестве экс-начальник Дома отдыха МО освобожден в зале суда

    Обвиняемый во взяточничестве экс-начальник Дома отдыха Министерства обороны Азербайджана майор Ильхам Хагвердиев освобожден в зале суда.

    Как сообщает Report, решение оглашено на процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева.

    В отношении подсудимого применена статья 62 УК АР, ему назначено наказание в виде штрафа.

    Отметим, что Хагвердиев был арестован в октябре 2025 года. Он обвинялся по статье 311 (взяточничество) УК АР.

    Ильхам Хагвердиев Бакинский военный суд
    MN-in "İstirahət evi"nin rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq rəisi məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb

