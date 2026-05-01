    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет

    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет

    Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили Карабахский университет в Ханкенди.

    Как передает Report, гости ознакомились с учебным процессом, созданными для студентов и преподавателей условиями.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Представителей дипломатического корпуса в поездке сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет
    Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет

    Дипломатический корпус Карабах Карабахский университет Хикмет Гаджиев
    Diplomatik korpusun nümayəndələri Qarabağ Universitetini ziyarət ediblər
    Фото
    Reps of diplomatic corps visit Karabakh University in Azerbaijan

