Граждане Азербайджана в Грузии в июне смогут воспользоваться услугами ASAN

Для граждан Азербайджана, проживающих в Грузии, будет организована мобильная служба ASAN.

Как сообщает грузинское бюро Report, 5, 6 и 7 июня 2026 года на базе посольства Азербайджана в Грузии в рамках мобильной службы будет предоставляться ряд государственных услуг.

В частности, планируются выдача и замена удостоверений личности, замена водительских прав, а также выдача справок об отсутствии судимости.

Для получения услуг необходимо заблаговременно зарегистрироваться через портал электронной очереди посольства, предоставив все необходимые документы. При этом граждан просят прибыть в посольство не позднее чем за 15 минут до назначенного времени.

Посольство Азербайджана в Тбилиси расположено на улице Вахтанга Горгасали.