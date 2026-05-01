Граждане Азербайджана в Грузии в июне смогут воспользоваться услугами ASAN
В регионе
- 01 мая, 2026
- 17:22
Для граждан Азербайджана, проживающих в Грузии, будет организована мобильная служба ASAN.
Как сообщает грузинское бюро Report, 5, 6 и 7 июня 2026 года на базе посольства Азербайджана в Грузии в рамках мобильной службы будет предоставляться ряд государственных услуг.
В частности, планируются выдача и замена удостоверений личности, замена водительских прав, а также выдача справок об отсутствии судимости.
Для получения услуг необходимо заблаговременно зарегистрироваться через портал электронной очереди посольства, предоставив все необходимые документы. При этом граждан просят прибыть в посольство не позднее чем за 15 минут до назначенного времени.
Посольство Азербайджана в Тбилиси расположено на улице Вахтанга Горгасали.
