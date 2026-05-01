Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Граждане Азербайджана в Грузии в июне смогут воспользоваться услугами ASAN

    Граждане Азербайджана в Грузии в июне смогут воспользоваться услугами ASAN
    Для граждан Азербайджана, проживающих в Грузии, будет организована мобильная служба ASAN.

    Как сообщает грузинское бюро Report, 5, 6 и 7 июня 2026 года на базе посольства Азербайджана в Грузии в рамках мобильной службы будет предоставляться ряд государственных услуг.

    В частности, планируются выдача и замена удостоверений личности, замена водительских прав, а также выдача справок об отсутствии судимости.

    Для получения услуг необходимо заблаговременно зарегистрироваться через портал электронной очереди посольства, предоставив все необходимые документы. При этом граждан просят прибыть в посольство не позднее чем за 15 минут до назначенного времени.

    Посольство Азербайджана в Тбилиси расположено на улице Вахтанга Горгасали.

    Tbilisidə səyyar ASAN xidmət: Azərbaycan vətəndaşları üçün xidmətlər göstəriləcək

