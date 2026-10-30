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    Токаев предложил странам ОТГ использовать ВОЛС, запущенную Азербайджаном и Казахстаном

    В регионе
    • 30 октября, 2026
    • 16:09
    Токаев предложил странам ОТГ использовать ВОЛС, запущенную Азербайджаном и Казахстаном

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны Организации тюркских государств (ОТГ) использовать возможности Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), запущенной между Казахстаном и Азербайджаном.

    Как передает Report, со ссылкой на Акорда, об этом он заявил выступая на саммите ОТГ в Анкаре.

    "Недавно (15 октября - ред.) между Казахстаном и Азербайджаном была запущена Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи. Возможностями этого уникального проекта смогут воспользоваться и тюркские государства", - сказал Токаев.

    Токаев также призвал участников организации ускорить реализацию инициатив по созданию Совета по кибербезопасности, а также центров цифрового мониторинга и инноваций.

    "Несомненно, данные проекты будут способствовать дальнейшему расширению партнерства наших стран в цифровой сфере", - сказал казахстанский лидер.

    Он также предложил провести в 2027 году в Казахстане деловой форум тюркских стран.

    "Для углубления экономической интеграции следует задействовать возможности Тюркской торгово-промышленной палаты. В период председательства Казахстана в этой структуре был проведен ряд мероприятий и подготовлены важные документы. Для придания дополнительного импульса этой работе можно было бы провести в 2027 году в нашей стране деловой форум", - добавил президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев Организация тюркских государств (ОТГ) Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи Волоконно-оптический кабель по дну Каспия
    Tokayev TDT dövlətlərini Azərbaycan-Qazaxıstan fiber-optik xəttinə qoşulmağa dəvət edib
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