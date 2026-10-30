İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Tokayev TDT dövlətlərini Azərbaycan-Qazaxıstan fiber-optik xəttinə qoşulmağa dəvət edib

    İnfrastruktur
    • 30 oktyabr, 2026
    • 16:15
    Tokayev TDT dövlətlərini Azərbaycan-Qazaxıstan fiber-optik xəttinə qoşulmağa dəvət edib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) ölkələrini Qazaxıstan və Azərbaycan arasında işə salınmış Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xəttinin imkanlarından istifadə etməyə çağırıb.

    "Report" "Akorda"ya istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə TDT-nin Ankarada keçirilən sammitində çıxışı zamanı bildirib.

    "Bu yaxınlarda (15 oktyabr - red.) Qazaxıstan və Azərbaycan arasında Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti istifadəyə verilib. Türk dövlətləri də bu unikal layihənin imkanlarından yararlana biləcəklər", - Tokayev deyib.

    O həmçinin təşkilat iştirakçılarını Kibertəhlükəsizlik Şurasının, eləcə də rəqəmsal monitorinq və innovasiya mərkəzlərinin yaradılması üzrə təşəbbüslərin reallaşdırılmasını sürətləndirməyə çağırıb.

    "Şübhəsiz ki, bu layihələr ölkələrimizin rəqəmsal sahədə tərəfdaşlığının daha da genişləndirilməsinə töhfə verəcək", - Qazaxıstan lideri bildirib.

    Tokayev, eyni zamanda 2027-ci ildə Qazaxıstanda türk ölkələrinin işgüzar forumunun keçirilməsini təklif edib.

    "İqtisadi inteqrasiyanı dərinləşdirmək üçün Türk Ticarət və Sənaye Palatasının imkanlarından istifadə etmək lazımdır. Qazaxıstanın bu qurumda sədrliyi dövründə bir sıra tədbirlər keçirilib və mühüm sənədlər hazırlanıb. Bu işə əlavə təkan vermək üçün 2027-ci ildə ölkəmizdə işgüzar forum keçirmək olar", - Qazaxıstan prezidenti əlavə edib.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan və Qazaxıstan arasında Xəzər dənizinin dibi ilə çəkilən fiber-optik rabitə kabeli hər iki ölkənin rəqəmsal infrastrukturunu birləşdirən əhəmiyyətli layihələrdən biridir. Bu xətt məlumat ötürülməsi sürətinin artırılmasına və regional rəqəmsal konnektivliyin təmin edilməsinə yönəlib.

    Kasım-Jomart Tokayev Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)
    Токаев предложил странам ОТГ использовать ВОЛС, запущенную Азербайджаном и Казахстаном
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:28
    Dünya çempionatı: Arseniy Djioyev finalda, Giorgi Meşvildişvili bürünc medal uğrunda yarışacaq - Yenilənib-2
    Fərdi
    16:15
    Tokayev TDT dövlətlərini Azərbaycan-Qazaxıstan fiber-optik xəttinə qoşulmağa dəvət edib
    İnfrastruktur
    16:12
    Azərbaycanda 8 ayda elektron satınalmaların dəyəri 2,7 milyard manat olub
    Biznes
    16:12
    İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərini təltif edib - Siyahı
    Daxili siyasət
    16:11
    Ceyhun Bayramov: Türk dövlətləri imkanlarını həm tranzit, həm də qarşılıqlı ticarətin inkişafı üçün istifadə etməlidir
    Xarici siyasət
    16:09
    "Azər Türk Bank" "atb360" tətbiqini yenilədi: Ailə bankçılığı və yeni rəqəmsal imkanlar
    Maliyyə
    16:09
    Şavkat Mirziyoyev TDT çərçivəsində 100 strateji layihənin həyata keçirilməsini təklif edib
    Region
    16:09
    Almatıda kütləvi zəhərlənmədən sonra internat məktəbi 60 gün müddətinə bağlanıb
    Region
    16:06
    Foto
    Oğuzda ilk dəfə yerli etnik qrupların mədəniyyət festivalı keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti