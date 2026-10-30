Замминистра: Площадь Карабахского нацпарка составит 88,4 тыс. га, он охватит пять районов

Площадь Карабахского национального парка составит 88,4 тыс. гектаров, он охватит пять районов.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании Координационного штаба в Агдаме.

Керимов отметил, что ведется необходимая работа по восстановлению уничтоженных лесных массивов:

"На этих территориях имеется более 54 тысяч гектаров полностью уничтоженных лесных угодий. Работы по восстановлению этих территорий уже начались, и на площади 600 гектаров реализованы проекты по восстановлению лесов. Для ускорения этих работ на территории Джебраильского района построен международный лесной учебный и питомниководческий центр, который уже находится на стадии ввода в эксплуатацию. Годовая производственная мощность этого центра составит 2 миллиона саженцев".

Замминистра добавил что распоряжением президента от 20 октября был создан Карабахский национальный парк, и началась работа по организации его деятельности:

"До этого в регионе существовали два государственных природных заповедника – Гарагёль и Баситчай, а также четыре заказника – Аразбою, Дашалты, Губадлы и Лачын. Площадь нового парка составит около 88,4 тыс. га. Он охватит территории Агдеринского, Ходжалинского, Лачынского, Кяльбаджарского и Шушинского районов".