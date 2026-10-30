Замминистра: Площадь Карабахского нацпарка составит 88,4 тыс. га, он охватит пять районов
- 30 октября, 2026
- 16:09
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Площадь Карабахского национального парка составит 88,4 тыс. гектаров, он охватит пять районов.
Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании Координационного штаба в Агдаме.
Керимов отметил, что ведется необходимая работа по восстановлению уничтоженных лесных массивов:
"На этих территориях имеется более 54 тысяч гектаров полностью уничтоженных лесных угодий. Работы по восстановлению этих территорий уже начались, и на площади 600 гектаров реализованы проекты по восстановлению лесов. Для ускорения этих работ на территории Джебраильского района построен международный лесной учебный и питомниководческий центр, который уже находится на стадии ввода в эксплуатацию. Годовая производственная мощность этого центра составит 2 миллиона саженцев".
Замминистра добавил что распоряжением президента от 20 октября был создан Карабахский национальный парк, и началась работа по организации его деятельности:
"До этого в регионе существовали два государственных природных заповедника – Гарагёль и Баситчай, а также четыре заказника – Аразбою, Дашалты, Губадлы и Лачын. Площадь нового парка составит около 88,4 тыс. га. Он охватит территории Агдеринского, Ходжалинского, Лачынского, Кяльбаджарского и Шушинского районов".