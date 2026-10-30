Школу-интернат в Алматы закрыли на 60 дней после массового отравления
В регионе
- 30 октября, 2026
- 15:48
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Столовую Республиканской физико-математической школы и школу-интернат в Алматы (Казахстан) закрыли на 60 дней после массового отравления учащихся.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.
Лабораторные исследования выявили микробное загрязнение отдельных проб еды и нарушения дезинфекции. У четырех сотрудников пищеблока обнаружили золотистый стафилококк - их отстранили от работы. Все 58 госпитализированных выписаны в удовлетворительном состоянии.
Среди 961 контактного лица новых случаев заболевания нет. Вспышка локализована, в школе и столовой провели заключительную дезинфекцию. Расследование продолжается.
Almatıda kütləvi zəhərlənmədən sonra internat məktəbi 60 gün müddətinə bağlanıb
Almaty boarding school closed for 60 days following mass food poisoning
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