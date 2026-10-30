Школу-интернат в Алматы закрыли на 60 дней после массового отравления

Столовую Республиканской физико-математической школы и школу-интернат в Алматы (Казахстан) закрыли на 60 дней после массового отравления учащихся.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Лабораторные исследования выявили микробное загрязнение отдельных проб еды и нарушения дезинфекции. У четырех сотрудников пищеблока обнаружили золотистый стафилококк - их отстранили от работы. Все 58 госпитализированных выписаны в удовлетворительном состоянии.

Среди 961 контактного лица новых случаев заболевания нет. Вспышка локализована, в школе и столовой провели заключительную дезинфекцию. Расследование продолжается.