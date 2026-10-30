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    Школу-интернат в Алматы закрыли на 60 дней после массового отравления

    В регионе
    • 30 октября, 2026
    • 15:48
    Школу-интернат в Алматы закрыли на 60 дней после массового отравления

    Столовую Республиканской физико-математической школы и школу-интернат в Алматы (Казахстан) закрыли на 60 дней после массового отравления учащихся.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

    Лабораторные исследования выявили микробное загрязнение отдельных проб еды и нарушения дезинфекции. У четырех сотрудников пищеблока обнаружили золотистый стафилококк - их отстранили от работы. Все 58 госпитализированных выписаны в удовлетворительном состоянии.

    Среди 961 контактного лица новых случаев заболевания нет. Вспышка локализована, в школе и столовой провели заключительную дезинфекцию. Расследование продолжается.

    Массовое отравление Учебное заведение Казахстан
    Almatıda kütləvi zəhərlənmədən sonra internat məktəbi 60 gün müddətinə bağlanıb
    Almaty boarding school closed for 60 days following mass food poisoning
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