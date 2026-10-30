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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Almatıda kütləvi zəhərlənmədən sonra internat məktəbi 60 gün müddətinə bağlanıb

    Region
    • 30 oktyabr, 2026
    • 16:09
    Almatıda kütləvi zəhərlənmədən sonra internat məktəbi 60 gün müddətinə bağlanıb

    Almatıda (Qazaxıstan) Respublika fizika-riyaziyyat məktəbinin yeməkxanası və internat məktəbi şagirdlərin kütləvi zəhərlənməsindən sonra 60 gün müddətinə bağlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan mediası Almatı sanitariya-epidemioloji nəzarət departamentinə istinadən məlumat yayıb.

    Laborator tədqiqatlar bəzi qida nümunələrində dezinfeksiya qaydalarının pozulmasını aşkar edib. Qida blokunun dörd əməkdaşı işdən kənarlaşdırılıblar. Xəstəxanaya yerləşdirilən 58 nəfərin hamısı qənaətbəxş vəziyyətdə evə buraxılıb.

    Məktəbdə və yeməkxanada yekun dezinfeksiya işləri aparılıb.

    Faktla bağlı araşdırma davam edir.

    Almatı Qazaxıstan
    Школу-интернат в Алматы закрыли на 60 дней после массового отравления
    Almaty boarding school closed for 60 days following mass food poisoning
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