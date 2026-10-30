Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Джейхун Байрамов: Азербайджан – активный участник региональных проектов

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 16:29
    Джейхун Байрамов: Азербайджан – активный участник региональных проектов

    Азербайджан является активным участником реализуемых в регионе проектов.

    Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на XIII саммите Совета глав государств ОТГ в Анкаре.

    Он отметил, что географическое положение, экономический потенциал и энергетические ресурсы ОТГ создают широкие возможности для дальнейшего усиления ее роли в международном транспорте, торговле и энергетической безопасности:

    "Азербайджан – активный участник реализуемых в этом направлении региональных проектов. Развитие Среднего коридора, реализация Зангезурского коридора и расширение транспортных связей между нашими странами увеличат наши экономические возможности".

    По словам Байрамова, главная цель – использовать эти возможности не только для транзита, но и для развития взаимной торговли, промышленного сотрудничества и инвестиций.

    "Наше сотрудничество в области энергетики, цифровых связей и новых технологий приобретает новое содержание. Азербайджан не только является надежным поставщиком традиционных энергоресурсов, а также играет важную роль в создании "зеленой" энергетики и цифровых связей между Центральной Азией и Европой", - сказал Байрамов.

    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Средний коридор Организация тюркских государств (ОТГ) Зангезурский коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Nazir: Türk dövlətləri imkanlarını həm tranzit, həm də qarşılıqlı ticarətin inkişafı üçün istifadə etməlidir
    Bayramov highlights Azerbaijan's role in regional connectivity projects
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    18:09
    В России подросток упал в шахту лифта с десятого этажа и выжил
    Другие страны
    18:02
    Фото
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    Футбол
    17:58
    Фото
    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием четырех автомобилей
    Происшествия
    17:54
    Фото
    Разработаны рекомендации по оценке уровня коррупции для стран ОИС
    Внешняя политика
    17:48
    Лев XIV стал первым папой римским, проголосовавшим на выборах в США
    Другие страны
    17:45
    В Нигерии уничтожили 48 исламистских боевиков при отражении атак на военные базы
    Другие страны
    17:41
    Цена на золото опустилась ниже $3 950 за тройскую унцию
    Финансы
    17:33
    Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана
    Милли Меджлис
    17:31
    На следующем заседании Милли Меджлиса обсудят 10 вопросов - Обновлено
    Внутренняя политика
    Лента новостей