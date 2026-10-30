Мирзиёев предложил реализовать 100 стратегических проектов в рамках ОТГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил принять программу "Тюркский мир-100", охватывающую 100 стратегических совместных инвестиционных и промышленных проектов.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, с такой инициативой он выступил в ходе выступления на 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

По его словам, особое значение имеет направление ресурсов Тюркского инвестиционного фонда и международных финансовых институтов на реализацию этих проектов. Целесообразно уделить приоритетное внимание полной переработке редких и стратегических минералов, локализации производства оборудования для "зелёной" энергетики и выпуску высокодоходной продукции.

Мирзиёев также сказал, что для расширения участия государств ОТГ в международных грузоперевозках и логистике, а также повышении их экономической заинтересованности необходимо превратить Срединный коридор и другие сопряженные с ним транспортные коридоры в единую экономическую систему. Он предложил создать сеть логистических комплексов тюркских государств и обеспечить совместное управление ею.

"Настало время создать "Тюркский туристический альянс", чтобы совместно представлять миру исторические города, уникальную природу, богатую культуру и традиции гостеприимства тюркских народов", - отметил президент Узбекистана.