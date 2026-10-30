В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
- 30 октября, 2026
- 15:45
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В Зангилане среди школьников прошел велопробег, приуроченный к 8 Ноября - Дню Победы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Азербайджана.
Мероприятие организовано специальным представительством президента Азербайджана в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах совместно с Федерацией велосипедного спорта.
В акциях участвовали школьники из Зангилана, сел Агалы и Мамедбейли, а также члены сборных Азербайджана по различным возрастным группам.
По завершении мероприятия Федерация вручила участникам велосипеды и защитные шлемы.
Велопробег проводится с целью продвижения здорового образа жизни на освобожденных территориях, повышения интереса школьников к велосипедному спорту, и для эффективной организация досуга детей.
Подобные мероприятия также способствуют укреплению дружеских связей между детьми, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и более глубокому осознанию исторического значения Дня Победы.