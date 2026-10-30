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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы

    Индивидуальные
    • 30 октября, 2026
    • 15:45
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы

    В Зангилане среди школьников прошел велопробег, приуроченный к 8 Ноября - Дню Победы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Азербайджана.

    Мероприятие организовано специальным представительством президента Азербайджана в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах совместно с Федерацией велосипедного спорта.

    В акциях участвовали школьники из Зангилана, сел Агалы и Мамедбейли, а также члены сборных Азербайджана по различным возрастным группам.

    По завершении мероприятия Федерация вручила участникам велосипеды и защитные шлемы.

    Велопробег проводится с целью продвижения здорового образа жизни на освобожденных территориях, повышения интереса школьников к велосипедному спорту, и для эффективной организация досуга детей.

    Подобные мероприятия также способствуют укреплению дружеских связей между детьми, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и более глубокому осознанию исторического значения Дня Победы.

    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы

    8 Ноября День Победы Азербайджана Федерация велоспорта Азербайджана
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    Видео
    Zəngilan rayonunda 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş veloyürüş keçirilib
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    Видео
    В Зангилане состоялся велопробег ко Дню Победы
    Индивидуальные
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