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    Ильхам Алиев наградил работников сельского хозяйства

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 16:15
    Ильхам Алиев наградил работников сельского хозяйства

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников сельского хозяйства.

    Как передает Report, за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджанской Республике глава государства наградил следующих лиц:

    орденом "Эмек" 3-й степени

    Казакова Матвея Павловича

    Лейсанова Бахаддина Дайян оглу

    Мустафаева Сабира Мадат оглу

    медалью "Терегги"

    Бабаева Теймура Юсиф оглу

    Байрамова Низами Усуб оглу

    Ахмадиева Заура Алиевича

    Ахмедова Руслана Алишах оглу

    Фейзиева Фикрета Малик оглу

    Гёзалова Ясина Гаибгулу оглу

    Гаджиеву Севду Талех гызы

    Гасанли Мурвата Тапдыг оглу

    Гасанова Азера Мирзасан оглу

    Гасанову Гатибу Муса гызы

    Гусейнбейли Интигама Байрам оглу

    Халилова Халыга Гурбан оглу

    Ибрагимова Юсифа Сулейман оглу

    Гасымова Ниязи Гара оглу

    Гайбалыева Габиля Алджан оглу

    Гулиеву Айнуру Фикрет гызы

    Махмудова Эльсевера Рафиг оглу

    Мамедова Ибрагима Нифталы оглу

    Мамедова Интигама Ибрагим оглу

    Мирзоева Махира Хокумали оглу

    Мурадзаде Шахрияра Муталиб оглу

    Мустафаева Намига Джанали оглу

    Омарову Гюльбениз Ильясовну

    Сеидалиева Низами Ягуб оглу

    Шалбузова Намига Аловсат оглу

    Шамилову Лалу Насреддин гызы

    Велиева Акифа Хамза оглу

    Ягубова Саявуша Ахад оглу.

    Ильхам Алиев
    İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərini təltif edib - Siyahı
    44 filmi
    44 filmi

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