İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərini təltif edib - Siyahı

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 16:12
    İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərini təltif edib - Siyahı
    İlham Əliyev

    Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətləri olan bir qrup şəxs təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sənədə əsasən, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətləri olan aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

    3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

    Kazakov Matvey Pavloviç

    Leysanov Bahaddin Dəyyan oğlu

    Mustafayev Sabir Mədət oğlu

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Babayev Teymur Yusif oğlu

    Bayramov Nizami Usub oğlu

    Əhmədiyev Zaur Əliyeviç

    Əhmədov Ruslan Əlişah oğlu

    Feyziyev Fikrət Malik oğlu

    Gözəlov Yasin Qaibqulu oğlu

    Hacıyeva Sevda Taleh qızı

    Həsənli Mürvət Tapdıq oğlu

    Həsənov Azər Mirzəsən oğlu

    Həsənova Qətibə Musa qızı

    Hüseynbəyli İntiqam Bayram oğlu

    Xəlilov Xalıq Qurban oğlu

    İbrahimov Yusif Süleyman oğlu

    Qasımov Niyazi Qara oğlu

    Qaybalıyev Habil Alcan oğlu

    Quliyeva Aynurə Fikrət qızı

    Mahmudov Elsevər Rafiq oğlu

    Məmmədov İbrahim Niftalı oğlu

    Məmmədov İntiqam İbrahim oğlu

    Mirzəyev Mahir Hökümalı oğlu

    Muradzadə Şəhriyar Mütalib oğlu

    Mustafayev Namiq Canəli oğlu

    Omarova Gülbəniz İlyasovna

    Seyidəliyev Nizami Yaqub oğlu

    Şalbuzov Namiq Əlövsət oğlu

    Şamilova Lalə Nəsrəddin qızı

    Vəliyev Akif Həmzə oğlu

    Yağubov Səyavuş Əhəd oğlu.

    Ильхам Алиев наградил работников сельского хозяйства
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:28
    Giorgi Meşvildişvili dünya çempionatında bürünc medal uğrunda yarışacaq - Yenilənib-2
    Fərdi
    16:15
    Tokayev TDT dövlətlərini Azərbaycan-Qazaxıstan fiber-optik xəttinə qoşulmağa dəvət edib
    İnfrastruktur
    16:12
    Azərbaycanda 8 ayda elektron satınalmaların dəyəri 2,7 milyard manat olub
    Biznes
    16:12
    İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərini təltif edib - Siyahı
    Daxili siyasət
    16:11
    Ceyhun Bayramov: Türk dövlətləri imkanlarını həm tranzit, həm də qarşılıqlı ticarətin inkişafı üçün istifadə etməlidir
    Xarici siyasət
    16:09
    "Azər Türk Bank" "atb360" tətbiqini yenilədi: Ailə bankçılığı və yeni rəqəmsal imkanlar
    Maliyyə
    16:09
    Şavkat Mirziyoyev TDT çərçivəsində 100 strateji layihənin həyata keçirilməsini təklif edib
    Region
    16:09
    Almatıda kütləvi zəhərlənmədən sonra internat məktəbi 60 gün müddətinə bağlanıb
    Region
    16:06
    Foto
    Oğuzda ilk dəfə yerli etnik qrupların mədəniyyət festivalı keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti