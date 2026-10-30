Итальянская Eni начала добычу газа на месторождении Маха в Индонезии

Итальянская энергетическая компания Eni объявила о начале добычи газа на месторождении "Маха" в шельфовой зоне Индонезии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Компания Eni объявляет о начале добычи газа на месторождении Маха в бассейне Кутей в шельфовой зоне Индонезии всего через 21 месяц после принятия окончательного инвестиционного решения (FID)", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что месторождение способно обеспечивать добычу газа объемом примерно в 7 млн кубометров в сутки. Часть газа после первичной обработки на добывающей установке будет транспортироваться по трубопроводу на внутренний рынок Индонезии, а другая часть пойдет на внешние рынки.