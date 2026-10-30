Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Итальянская Eni начала добычу газа на месторождении Маха в Индонезии

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 16:25
    Итальянская Eni начала добычу газа на месторождении Маха в Индонезии

    Итальянская энергетическая компания Eni объявила о начале добычи газа на месторождении "Маха" в шельфовой зоне Индонезии.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

    "Компания Eni объявляет о начале добычи газа на месторождении Маха в бассейне Кутей в шельфовой зоне Индонезии всего через 21 месяц после принятия окончательного инвестиционного решения (FID)", - сказано в сообщении.

    В компании отметили, что месторождение способно обеспечивать добычу газа объемом примерно в 7 млн кубометров в сутки. Часть газа после первичной обработки на добывающей установке будет транспортироваться по трубопроводу на внутренний рынок Индонезии, а другая часть пойдет на внешние рынки.

    Добыча газа Eni Италия Индонезия
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    18:02
    Фото
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    Футбол
    17:58
    Фото
    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием четырех автомобилей
    Происшествия
    17:54
    Фото
    Разработаны рекомендации по оценке уровня коррупции для стран ОИС
    Внешняя политика
    17:48
    Лев XIV стал первым папой римским, проголосовавшим на выборах в США
    Другие страны
    17:45
    В Нигерии уничтожили 48 исламистских боевиков при отражении атак на военные базы
    Другие страны
    17:41
    Цена на золото опустилась ниже $3 950 за тройскую унцию
    Финансы
    17:33
    Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана
    Милли Меджлис
    17:31
    На следующем заседании Милли Меджлиса обсудят 10 вопросов - Обновлено
    Внутренняя политика
    17:30
    В Испании задержаны пять человек за призывы к беспорядкам во время протестов
    Другие страны
    Лента новостей