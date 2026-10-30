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    Глава МИД: Азербайджан ожидает от Армении необходимых шагов для подписания мирного соглашения

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 16:22
    Глава МИД: Азербайджан ожидает от Армении необходимых шагов для подписания мирного соглашения

    Азербайджан ожидает, что Армения предпримет необходимые политические и правовые шаги для подписания мирного соглашения.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на XIII саммите Совета глав государств ОТГ в Анкаре.

    Министр отметил, что Азербайджан полностью восстановил территориальную целостность и суверенитет и положил конец почти 30-летнему конфликту.

    "Тем самым был урегулирован конфликт, существовавший на Южном Кавказе на протяжении долгих лет. Кроме того, Азербайджан стал инициатором мирного процесса и в постконфликтный период. Мирное соглашение, разработанное на основе принципов, выдвинутых нашей страной, было парафировано в прошлом году. Сегодня процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией продолжается", - сказал он.

    Байрамов отметил, что в регионе существуют фактические условия мира.

    "Тем не менее, мы ожидаем, что Армения предпримет необходимые политические и правовые шаги для подписания мирного соглашения. Позиция Азербайджана ясна - мы хотим обеспечения долгосрочного и надежного мира на Южном Кавказе, замены периода конфронтации в регионе периодом сотрудничества", - подчеркнул он.

    Глава МИД также обратил внимание на серьезную напряженность, царящую в настоящее время в системе международных отношений.

    "Продолжающиеся военные конфликты в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в более широкой географии, новые угрозы безопасности, нарушение норм и принципов международного права создают серьезные вызовы перед государствами. В таких условиях Азербайджан остается пространством стабильности и безопасности. Наша страна не только обеспечивает собственную безопасность, но и играет стабилизирующую роль в укреплении мира и сотрудничества в более широком регионе", - добавил Байрамов.

    Джейхун Байрамов Организация тюркских государств (ОТГ) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Южный Кавказ
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