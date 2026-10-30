İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    XİN rəhbəri: Azərbaycan Sülh sazişinin imzalanması üçün Ermənistan tərəfindən lazımi addımların atılmasını gözləyir

    Xarici siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 15:57
    XİN rəhbəri: Azərbaycan Sülh sazişinin imzalanması üçün Ermənistan tərəfindən lazımi addımların atılmasını gözləyir

    Azərbaycan Sülh sazişinin imzalanması üçün zəruri olan siyasi və hüquqi addımların Ermənistan tərəfindən atılacağını gözləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 13-cü Zirvə görüşündə çıxışı zamanı deyib.

    Nazir bildirib ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən Ermənistan işğalına son qoyaraq öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edib.

    "Bununla da, Cənubi Qafqazda uzun illər mövcud olmuş münaqişə həll edilib. Bundan əlavə, Azərbaycan münaqişədən sonra sülh prosesinin də təşəbbüskarı olub. Ölkəmizin irəli sürdüyü prinsiplər əsasında hazırlanmış Sülh sazişi ötən il paraflanmışdır. Bu gün Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesi davam edir".

    Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, regionda faktiki sülh şəraiti mövcuddur.

    "Bununla belə, Sülh sazişinin imzalanması üçün zəruri olan siyasi və hüquqi addımların Ermənistan tərəfindən atılacağını gözləyirik. Azərbaycanın mövqeyi aydındır, biz Cənubi Qafqazda uzunmüddətli və etibarlı sülhün təmin olunmasını, regionda qarşıdurma dövrünün əməkdaşlıq dövrü ilə əvəz edilməsini istəyirik".

    Xarici işlər naziri hazırda beynəlxalq münasibətlər sistemində ciddi gərginliyin hökm sürməsinə də diqqət çəkib.

    "Şərqi Avropada, Yaxın Şərqdə və daha geniş coğrafiyada davam edən hərbi qarşıdurmalar, yeni təhlükəsizlik təhdidləri, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin pozulması dövlətlər qarşısında ciddi çağırışlar yaradır. Belə bir şəraitdə Azərbaycan sabitlik və təhlükəsizlik məkanı olaraq qalır. Ölkəmiz yalnız öz təhlükəsizliyini təmin etmir, daha geniş regionda sülhün və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində sabitləşdirici rol oynayır".

    Ceyhun Bayramov Cənubi Qafqaz Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri
    Глава МИД: Азербайджан ожидает от Армении необходимых шагов для подписания мирного соглашения
    Bayramov: Azerbaijan awaits Armenian steps to sign peace agreement
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