Иностранные дипломаты ознакомились с работами по восстановлению в Шуше
Внешняя политика
- 01 мая, 2026
- 17:28
Представители аккредитационного в Азербайджане дипломатического корпуса побывали в городе Шуша.
Как передает Report, здесь делегация ознакомилась с историей города, а также проходящими восстановительными работами.
Кроме этого, иностранные дипломаты ознакомились в Шуше с работой государственного центра оказания услуг.
Отметим что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.
Последние новости
