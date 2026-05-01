Иностранные дипломаты ознакомились с работами по восстановлению в Шуше

Представители аккредитационного в Азербайджане дипломатического корпуса побывали в городе Шуша.

Как передает Report, здесь делегация ознакомилась с историей города, а также проходящими восстановительными работами.

Кроме этого, иностранные дипломаты ознакомились в Шуше с работой государственного центра оказания услуг.

Отметим что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.