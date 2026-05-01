    Xarici diplomatlar Şuşada bərpa işləri ilə tanış olublar

    • 01 may, 2026
    • 17:34
    Xarici diplomatlar Şuşada bərpa işləri ilə tanış olublar

    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşa şəhərində olublar.

    "Report" xəbər verir ki, nümayəndə heyəti burada şəhərin tarixi və aparılan bərpa işləri ilə tanış olub.

    Bundan əlavə, xarici diplomatlar Şuşada dövlət xidməti mərkəzinin işi ilə tanış olublar.

    Qeyd edək ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzura ikigünlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkə və beynəlxalq təşkilatın 150-dən çox səfiri, diplomatı, hərbi attaşesi və digər nümayəndələri iştirak edir.

    Иностранные дипломаты ознакомились с работами по восстановлению в Шуше
    Foreign diplomats inspect restoration work in Azerbaijan's Shusha

