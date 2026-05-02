Xarici diplomatlar Laçında Həkəri çayının gözəlliyini qiymətləndiriblər
Qarabağ
- 02 may, 2026
- 12:18
Azərbaycanda akkreditə olunmuş xarici diplomatlar bu gün Laçında Həkəri çayının sahilində olublar.
"Report"un Laçına ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, burada diplomatlar yerli təbiətin gözəlliyini qiymətləndirə biliblər.
Qeyd edək ki, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura ikigünlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkənin və beynəlxalq təşkilatın 150-dən çox səfiri, diplomatı, hərbi attaşesi və digər nümayəndəsi iştirak edir.
Bu, xarici diplomatik korpus nümayəndələrinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə 21-ci səfəridir.
