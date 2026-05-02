Иностранные дипломаты оценили красоту реки Хакари в Лачыне

Аккредитованные в Азербайджане иностранные дипломаты в субботу побывали у реки Хакари в Лачыне.

Как передает корреспондент Report из Лачына, здесь дипломаты смогли оценить красоту местной природы.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур, который начался 1 мая, принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Это 21-ая поездка представителей иностранного дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.