    Карабах
    • 02 мая, 2026
    • 12:07
    Иностранные дипломаты оценили красоту реки Хакари в Лачыне

    Аккредитованные в Азербайджане иностранные дипломаты в субботу побывали у реки Хакари в Лачыне.

    Как передает корреспондент Report из Лачына, здесь дипломаты смогли оценить красоту местной природы.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур, который начался 1 мая, принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Это 21-ая поездка представителей иностранного дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

    Хакари Дипломатический корпус Карабах и Восточный Зангезур
    Xarici diplomatlar Laçında Həkəri çayının gözəlliyini qiymətləndiriblər
    Foreign diplomats visit Hakari River in Azerbaijan's Lachin

