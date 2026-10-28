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    В общественном транспорте Азербайджана могут внедрить зарядку электробусов от "зеленой" энергии

    Энергетика
    • 28 октября, 2026
    • 12:00
    В общественном транспорте Азербайджана могут внедрить зарядку электробусов от зеленой энергии

    Внедрение возобновляемых источников энергии для подзарядки электрического транспорта в секторе общественных перевозок Азербайджана может быть реализовано в формате пилотных проектов.

    Как передает Report, данное заявление сделал заместитель руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Фарман Гурбанлы в ходе 9-го Диалога по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

    Он подчеркнул, что повышение эффективности использования энергоресурсов позволит снизить объем выбросов, возникающих при сгорании топлива, что будет содействовать выполнению 7-й Цели устойчивого развития:

    "В стране предстоит модернизировать операционные процессы и интегрировать более продуктивные технологии для уменьшения выбросов, связанных с прямым попаданием метана в атмосферу".

    Среди запланированных шагов он обозначил выявление и ликвидацию утечек в оборудовании и трубопроводных системах, создание программ по компенсации выбросов, а также снижение объемов парниковых газов через лесовосстановление и реализацию проектов в сфере возобновляемой энергетики.

    Фарман Гурбанлы Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Общественный транспорт Цели устойчивого развития
    Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın şarjında "yaşıl enerji"dən istifadə edilə bilər
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