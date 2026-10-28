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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Харрис: Конфликты и войны существенно усугубляют положение женщин

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 11:45
    Харрис: Конфликты и войны существенно усугубляют положение женщин

    Вооруженные конфликты и войны значительно усугубляют положение женщин по всему миру.

    Как передает Report, об этом заявила президент и основатель фонда "Шехерезада", известный филантроп и дипломатический советник из Румынии Ваджиха Харрис на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    По ее словам, международное сообщество должно уделять повышенное внимание защите прав и улучшению положения женщин.

    Харрис подчеркнула, что ситуация в зонах конфликтов наглядно демонстрирует, насколько войны усложняют жизнь и повседневную деятельность женщин.

    "У многих мужья получили ранения на войне, поэтому женщины вынуждены одновременно работать и обеспечивать уход за ними", - отметила она.

    Харрис добавила, что на форуме в Баку поднимаются крайне актуальные и практичные для мирового сообщества темы. "Именно поэтому интерес к Бакинскому форуму растет из года в год", - заключила она .

    Права женщин VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Vəcihə Harris: Bakı forumunda dünya üçün aktual və faydalı mövzulara toxunulur
    Armed conflicts significantly worsen situation of women, Scheherazade Foundation president says
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