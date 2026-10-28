Харрис: Конфликты и войны существенно усугубляют положение женщин

Вооруженные конфликты и войны значительно усугубляют положение женщин по всему миру.

Как передает Report, об этом заявила президент и основатель фонда "Шехерезада", известный филантроп и дипломатический советник из Румынии Ваджиха Харрис на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По ее словам, международное сообщество должно уделять повышенное внимание защите прав и улучшению положения женщин.

Харрис подчеркнула, что ситуация в зонах конфликтов наглядно демонстрирует, насколько войны усложняют жизнь и повседневную деятельность женщин.

"У многих мужья получили ранения на войне, поэтому женщины вынуждены одновременно работать и обеспечивать уход за ними", - отметила она.

Харрис добавила, что на форуме в Баку поднимаются крайне актуальные и практичные для мирового сообщества темы. "Именно поэтому интерес к Бакинскому форуму растет из года в год", - заключила она .