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    Владимир Фекете: Религиозные лидеры должны содействовать укреплению взаимного уважения между верующими

    Религия
    • 28 октября, 2026
    • 12:17
    Владимир Фекете: Религиозные лидеры должны содействовать укреплению взаимного уважения между верующими

    Религиозные лидеры должны показывать пример уважительного общения между представителями разных вероисповеданий, поскольку все люди являются детьми одного Творца.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил Апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете.

    По его словам, в условиях глобальной нестабильности и появления новых очагов хаоса и неопределенности особенно важно продвигать идеи мира, взаимного уважения и единства.

    "Прежде всего, религиозные люди должны своим примером показывать, что мы можем с любовью относиться к каждому человеку, независимо от того, верующий он или нет, мусульманин, христианин или еврей, ведь все мы - дети одного Творца", - отметил он.

    Епископ подчеркнул, что убеждение в необходимости уважать друг друга и жить на Земле как братья и сестры может помочь в решении существующих проблем.

    Он также выразил сожаление, что некоторые политические силы используют религию в собственных интересах.

    "Мы здесь (на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ред.) чтобы сказать: религией нельзя злоупотреблять. Мы должны стоять бок о бок - мусульмане, христиане, евреи, представители других религий, а также те, кто пока не нашел дорогу к Всевышнему, - чтобы сплотиться и жить вместе как одна семья, как братья и сестры", - заявил Фекете.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Владимир Фекете
    Vladimir Fekete dini liderləri dindarlar arasında qarşılıqlı hörmət mühitinin gücləndirilməsinə çağırıb
    Religious leaders should set example of respectful communication, bishop says
    44 filmi
    44 filmi

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