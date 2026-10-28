Владимир Фекете: Религиозные лидеры должны содействовать укреплению взаимного уважения между верующими
- 28 октября, 2026
- 12:17
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Религиозные лидеры должны показывать пример уважительного общения между представителями разных вероисповеданий, поскольку все люди являются детьми одного Творца.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил Апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете.
По его словам, в условиях глобальной нестабильности и появления новых очагов хаоса и неопределенности особенно важно продвигать идеи мира, взаимного уважения и единства.
"Прежде всего, религиозные люди должны своим примером показывать, что мы можем с любовью относиться к каждому человеку, независимо от того, верующий он или нет, мусульманин, христианин или еврей, ведь все мы - дети одного Творца", - отметил он.
Епископ подчеркнул, что убеждение в необходимости уважать друг друга и жить на Земле как братья и сестры может помочь в решении существующих проблем.
Он также выразил сожаление, что некоторые политические силы используют религию в собственных интересах.
"Мы здесь (на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ред.) чтобы сказать: религией нельзя злоупотреблять. Мы должны стоять бок о бок - мусульмане, христиане, евреи, представители других религий, а также те, кто пока не нашел дорогу к Всевышнему, - чтобы сплотиться и жить вместе как одна семья, как братья и сестры", - заявил Фекете.