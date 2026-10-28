Зеленский: В этом году Украина получает в среднем в месяц всего 12 ракет для Patriot

Украина в течение этого года ежемесячно получает в среднем всего 12 ракет для систем Patriot, хотя потребности страны намного больше.

Как передает Report, об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Программа PURL предусматривает много разных вещей: 20-миллиметровые снаряды для F-16, HIMARS, а также Patriot и AIM. Мы многое покупаем в США. Европа заплатила, все поступило, и все было хорошо. Но в некоторых случаях, особенно с Patriot, это большой вызов. 12 ракет в месяц, в среднем – вот что мы получим в 2026 году", – отметил он.

По его словам, в вопросе предоставления Украине ракет есть продвижение, но процесс происходит очень медленно. На уровне Министерства войны США есть отсрочка отдельных типов жизненно необходимого снабжения для Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для систем Patriot, хотя ее потребности значительно больше.