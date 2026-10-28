Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ильхам Алиев: В период оккупации незаконные доходы были легализованы через международные финансовые каналы

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 11:43
    Ильхам Алиев: В период оккупации незаконные доходы были легализованы через международные финансовые каналы

    За почти 30-летний период оккупации наших земель незаконная эксплуатация с участием иностранных субъектов наших природных ресурсов, в том числе месторождений полезных ископаемых, нанесла серьезный ущерб экологии региона. Значительная часть доходов, полученных в результате этих преступлений, была легализована через международные финансовые каналы.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к участникам третьего заседания высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    "Цифровое развитие, особенно стремительное распространение искусственного интеллекта, наряду с расширением возможностей борьбы с коррупцией, создает условия для появления новых форм коррупции, злоупотребления цифровыми финансовыми инструментами. Эффективное использование потенциала современных технологических решений соответствующими правоохранительными органами имеет особое значение для предотвращения и результативного расследования подобных преступлений", - говорится в обращении.

    Ильхам Алиев
    Prezident: İşğal dövründə qanunsuz gəlirlər beynəlxalq maliyyə kanalları vasitəsilə leqallaşdırılıb
    President: Illicit proceeds laundered through international financial channels during occupation
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    13:11
    В Испании столкнулись два поезда, есть пострадавшие
    Другие страны
    13:11
    Фото
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Инфраструктура
    13:09
    В Баку расследуют гибель семиклассницы, выпавшей из окна школы
    Происшествия
    13:07
    Masdar: Азербайджану необходим Сетевой кодекс для подключения бизнеса к ВИЭ
    Энергетика
    13:03
    Самед Баширли: Достижение климатических целей - один из приоритетов Азербайджана
    Бизнес
    13:01
    Аллахшукюр Пашазаде заявил о развитии сотрудничества между религиозными центрами
    Религия
    12:55
    В Мадриде проходит акция протеста фермеров
    Другие страны
    12:47
    Армения и Словения подписали меморандум по расширению политического диалога
    В регионе
    12:45
    Рамин Мамедов: Азербайджан - страна религиозного и культурного многообразия
    Kультурная политика
    Лента новостей