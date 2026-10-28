Ильхам Алиев: В период оккупации незаконные доходы были легализованы через международные финансовые каналы

За почти 30-летний период оккупации наших земель незаконная эксплуатация с участием иностранных субъектов наших природных ресурсов, в том числе месторождений полезных ископаемых, нанесла серьезный ущерб экологии региона. Значительная часть доходов, полученных в результате этих преступлений, была легализована через международные финансовые каналы.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к участникам третьего заседания высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Цифровое развитие, особенно стремительное распространение искусственного интеллекта, наряду с расширением возможностей борьбы с коррупцией, создает условия для появления новых форм коррупции, злоупотребления цифровыми финансовыми инструментами. Эффективное использование потенциала современных технологических решений соответствующими правоохранительными органами имеет особое значение для предотвращения и результативного расследования подобных преступлений", - говорится в обращении.