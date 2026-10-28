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    Минфин обнародовал структуру внешнего госдолга Азербайджана на 1 октября

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 12:08
    Минфин обнародовал структуру внешнего госдолга Азербайджана на 1 октября

    Внешний госдолг Азербайджана на 1 октября 2026 года составил $4 млрд 509,5 млн, 86,3% приходится на заимствования в американской валюте.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    В структуре внешнего государственного долга доля евро составила 5,8%, специальных прав заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда - 2,9%, японской иены - 3,2%, других валют - 1,7%.

    Обязательства с плавающей процентной ставкой составили 48,8% внешнего долга, с фиксированной - 51,2%.

    По данным Минфина, 67,7% внешнего госдолга должно быть погашено в течение 5 лет, 26,8% - за 5–10 лет, а 5,5% - в течение более 10 лет.

    Министерство финансов Азербайджана Внешний долг
    Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb
    Azerbaijan's external state debt amounts to $4.5B
    44 filmi
    44 filmi

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