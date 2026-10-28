Минфин обнародовал структуру внешнего госдолга Азербайджана на 1 октября
Финансы
- 28 октября, 2026
- 12:08
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Внешний госдолг Азербайджана на 1 октября 2026 года составил $4 млрд 509,5 млн, 86,3% приходится на заимствования в американской валюте.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
В структуре внешнего государственного долга доля евро составила 5,8%, специальных прав заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда - 2,9%, японской иены - 3,2%, других валют - 1,7%.
Обязательства с плавающей процентной ставкой составили 48,8% внешнего долга, с фиксированной - 51,2%.
По данным Минфина, 67,7% внешнего госдолга должно быть погашено в течение 5 лет, 26,8% - за 5–10 лет, а 5,5% - в течение более 10 лет.
Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb
Azerbaijan's external state debt amounts to $4.5B
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